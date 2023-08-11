«Уралэнергосбыт» зачислит на лицевые счета по электроэнергии 60 тысяч рублей

Деньги получат клиенты с рейтингом «Идеальный» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Уралэнергосбыт» разыграл 40 сертификатов на бесплатную электроэнергию номиналом 1 и 2 тысячи рублей. В ближайшее время на лицевые счета победителей поступят денежные средства, которые они смогут использовать на оплату электроэнергии.

В розыгрыше участвовали около 6 тысяч лицевых счетов, выполнивших условия программы лояльности клиентов, это новые пользователи личного кабинета «Уралэнергосбыт» и клиенты с рейтингом «Идеальный». В этот раз повезло жителям Челябинска, Кыштыма, Копейска, Южноуральска, Троицка, Кусы, Сатки и других населенных пунктов.

Программа лояльности действует в компании с ноября 2021 года. Ее цель – побудить южноуральцев пользоваться личным кабинетом «Уралэнергосбыт», своевременно оплачивать счета за свет и передавать показания. Рейтинг клиентов рассчитывается автоматически. Узнать более подробно о методике расчета можно на сайте.

– В рамках программы лояльности розыгрыши бесплатной электроэнергии проводятся 6 раз в год. За это время мы разыграли более 200 сертификатов номиналом 1000 и 2000 рублей и будем продолжать это делать. Сейчас в личном кабинете «Уралэнергосбыт» зарегистрирован каждый третий клиент компании. Но это не предел. Мы хотим, чтобы как можно больше южноуральцев пользовались нашими сервисами, – отметил первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.