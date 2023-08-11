Суд вынес приговор по делу экс-депутата челябинского Заксобрания Константина Толкачева

В Копейском городском суде вынесли приговор по делу КонстантинаТолкачева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11 августа в Копейском городском суде вынесли приговор Константину Толкачеву. Его признали виновным по статье «Покушение на мошенничество» при возмещении НДС на 1,5 млн рублей.

Суд назначил Константину Толкачеву наказание в виде трех лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. Помимо этого, суд наложил арест на имущество в виде автомобиля, прицепов, а также доли в уставном капитале. Его снимут только после оплаты штрафа.

– Директор ООО ПСМО «Пирамида», являющегося единоличным исполнительным органом в ООО «Коркинский стеклотарный завод», в июле 2014 года представил в налоговый орган документы о возмещении НДС в сумме около 12 млн рублей, уплаченного поставщиками, в том числе по мнимой сделке с ООО «Промгаз» на сумму свыше 1,5 млн рублей. Однако действия, направленные на хищение средств, не были доведены до конца. Прошла камеральная проверка, которая обнаружила неправомерное принятие к вычету суммы свыше 1,5 млн рублей, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Вместе с тем, по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Константина Толкачева оправдали за отсутствием в его действиях состава преступлений. Суд прекратил уголовное дело и признал за Толкачевым право на реабилитацию.

В настоящий момент приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, судебный процесс по делу Константина Толкачева длился три года. За это время материалов накопилось на 39 томов. Но некоторые показания и документы из материалов вызывали вопросы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.