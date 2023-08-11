Вместо запчастей вез контрафактную одежду: иностранец попался на взятке сотруднику таможни

Пытавшегося дать взятку предпринимателя задержали с поличным Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области таможенник отказался от взятки в 500 тыс. рублей.

Грузовик для проверки остановили вблизи пункта пропуска Бугристое на границе с Казахстаном. По документам, фура везла из-за рубежа в Екатеринбург автозапчасти. Но в кузове вместо металлических деталей обнаружилось 62,5 тыс. предметов одежды. Причем логотипы известных брендов наводили на подозрение, что одежда контрафактная.

Документов на «обновки» у перевозчика не нашлось. Машину задержали и отправили на таможенный досмотр.

Обеспокоенный перевозчик, гражданин Кыргызстана, попытался откупиться от проблем и предложил сотруднику таможни 500 тыс. рублей. Но этим лишь усугубил ситуацию.

— Во время попытки передачи денежных средств взяткодатель был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни совместно с Управлением ФСБ России по Челябинской области, — рассказали в Федеральной таможенной службе.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о даче взятки. Иностранец теперь может попасть в тюрьму на срок до восьми лет. Всю подготовленную для взятки сумму у него изъяли, а по решению суда могут еще и оштрафовать на 14,7 млн рублей.

Ранее таможенники не позволили довезти до Челябинска груз запчастей и строительных инструментов на 7 млн рублей. Все товары изъяли и отдали на нужды СВО.

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