Не довезли до больницы: под Челябинском после столкновения с иномаркой погиб мотоциклист

Фото: УГИБДД Челябинской области

В Сосновском районе 11 августа столкнулись мотоцикл врезался в легковую машину. ДТП случилось на 42-м километре Западного обхода Челябинска.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 73-летний водитель Honda Civic выезжал на дорогу и не заметил двигавшийся по ней мотоцикл Bajaj Pulsar 200. Произошло столкновение.

Фото: УГИБДД Челябинской области

35-летний водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. С места аварии его на скорой помощи повезли в больницу, но, несмотря на усилия медиков, мужчина умер в дороге.

Напомним, в Челябинской области 11 августа начали массовые проверки водителей из-за участившихся аварий.

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