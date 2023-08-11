Пять городов Челябинской области примут зимнюю спартакиаду сильнейших

Горнолыжные центры Южного Урала не раз принимали пристижные турниры Фото: минспорта Челябинской области.

Зимой 2024 года в Челябинской области пройдет Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Соревнования по семи дисциплинам примут пять городов нашего региона. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время награждения спортсменов ко Дню физкультурника. Спартакиада пройдет впервые с 15 по 18 февраля 2024 года.

— Челябинская область делает упор на детско-юношеский, массовый спорт, но мы не забываем себя продвигать и как место проведения самых серьезных спортивных стартов в масштабах страны, — отметил глава региона. — И когда наш спорт, а я уверен, это произойдет, вернется на международную арену, будем и международные старты, как мы и проводили, проводить на наших новых спортивных объектах. Это по-настоящему здорово! Тогда мы в комплексе решаем задачи, которые перед нами стоят. Когда дети видят чемпионов, у них появляется мотивация.

Алексей Текслер сообщил, что Челябинск примет соревнования по женскому хоккею и конькобежному спорту, Куса и Миасс — горнолыжные дисциплины, включая слалом-гигант, фристайл и сноуборд, Магнитогорск станет площадкой для сильнейших фигуристов, а Златоуст примет биатлонистов. На малой родине олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой в этом году достроят биатлонный комплекс мирового уровня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru