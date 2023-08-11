В Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на улице Первой Пятилетки. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— В Тракторозаводском районе закрывается движение по улице Первой Пятилетки в районе дома 30. Ограничения будут действовать с 5:00 часов 15 августа до 23:00 часов 15 сентября, — уточнили в ГИБДД.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, 11 августа в Челябинске ограничили движение на улице Свободы. В районе дома №4 прокладывают водопровод.

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