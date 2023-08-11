200 команд-участниц: в Челябинске пройдет Всероссийский массовый турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

В субботу, 12 августа в Челябинске на Алом поле состоится массовый турнир по баскетболу 3х3. Фото: ФБЧО
200 команд-участниц, конкурсы для игроков и зрителей, зажигательная музыка и танцы, призы и подарки. Уже в эту субботу, 12 августа в Челябинске пройдет традиционный Всероссийский массовый турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч».
Турнир пройдет на баскетбольных площадках ДПШ на Алом поле. В баскетбольных баталиях может принять участие любой желающий. Будет весело, зажигательно и интересно и участникам и зрителям!
Все категории участников ждут денежные призы от Федерации баскетбола Челябинской области.
В федерации также сообщили, что для участников соревнований, болельщиков и зрителей выступит популярный молодежный исполнитель Фогель.
12 августа, корт на Алом поле (Свердловский пр., 59). Начало соревнований в 11.00. Начало выступления хэдлайнера в 15.00.
Вход свободный.
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