На ВДНХ проведут День Челябинской области в рамках выставки-форума «Россия»

На ВДНХ начинают подготовку к Международной выставке-форуму «Россия». Фото: t.me/gowithRussia

Осенью в Москве на ВДНХ пройдет выставка-форум «Россия», посвященная регионам страны. В рамках мероприятия пройдет и День Челябинской области – запланирован он на 22 ноября. Представители Южного Урала расскажут достижениях и потенциале своего родного края.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что сейчас активно проходит подготовка к различным бизнес-коллаборациям, лекциям и мастер-классам.

— В середине октября застройка стенда должна быть завершена. Кроме стенда будет ярмарка-продажа продукции региональных брендов, культурно-образовательные мероприятия на различных площадках ВДНХ и уличная экспозиция, – отметил замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», выставка-форум «Россия» будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. К концу мероприятия все 89 регионов страны расскажут о своем потенциале и достижениях.

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