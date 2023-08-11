В Челябинской области начались рейды по поиску нелегальных мигрантов

Рейды по поиску нелегальных мигрантов проводятся регулярно Фото: Вадим АРХИПОВ

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков объявил о начале рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Полицейским дано указание проверить места, где могут скрываться иностранцы, незаконно пребывающие на территории РФ.

— Цель мероприятия – усиление контроля за пребыванием иностранных граждан, осуществление ими трудовой деятельности, а также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Рейды будут проводиться совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Массовые проверки иностранцев в Челябинской области проходят регулярно. В 2023 году в регионе было выявлено более восьми тысяч административных правонарушений и возбуждено 644 уголовных дела по преступлениям в сфере миграции.

За год из страны выдворили 860 иностранных граждан. Въезд в Российскую Федерацию закрыт двум тысячам мигрантам.

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