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НовостиОбщество11 августа 2023 15:46

В Челябинской области начались рейды по поиску нелегальных мигрантов

Из Челябинской области во время массовых проверок выдворили 860 нелегальных мигрантов
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Рейды по поиску нелегальных мигрантов проводятся регулярно

Рейды по поиску нелегальных мигрантов проводятся регулярно

Фото: Вадим АРХИПОВ

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков объявил о начале рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Полицейским дано указание проверить места, где могут скрываться иностранцы, незаконно пребывающие на территории РФ.

— Цель мероприятия – усиление контроля за пребыванием иностранных граждан, осуществление ими трудовой деятельности, а также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Рейды будут проводиться совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Массовые проверки иностранцев в Челябинской области проходят регулярно. В 2023 году в регионе было выявлено более восьми тысяч административных правонарушений и возбуждено 644 уголовных дела по преступлениям в сфере миграции.

За год из страны выдворили 860 иностранных граждан. Въезд в Российскую Федерацию закрыт двум тысячам мигрантам.

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