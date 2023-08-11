В Челябинске эвакуировались пять человек во время пожара на автовокзале «Северные ворота»

Фото: Наш Челябинск / Vk.com

Вечером 11 августа в Челябинске произошел пожар на автовокзале «Северные ворота». Как сообщили в региональном управлении МЧС, огнем охватило подсобное помещение для переодевания и отдыха рабочих.

— По прибытии подразделений происходило горение в бытовке на третьем этаже. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Никто из них не пострадал. В настоящий момент пожар потушен.

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