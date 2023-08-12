Пострадали два человека: в Челябинске Lexus врезался в столб после столкновения с «десяткой»

Фото: читатель КП

В Челябинске столкнулись автомобили Lexus и «десятка». ДТП произошло минувшим вечером на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского. Момент столкновения двух машин засняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как Lexus поворачивал на перекрестке влево. В этот момент в него въехала «десятка», которая двигалась прямо. После столкновения внедорожник врезается в столб.

По данным городской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Lexus находился 40-летний мужчина. «Десяткой» управлял 22-летний водитель.

— В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его 19-летняя девушка-пассажир, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Накануне под Челябинском после столкновения с иномаркой погиб мотоциклист. Мужчине было 35 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.