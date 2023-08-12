С Днем физкультурника: в резиденции губернатора Челябинской области наградили южноуральцев за успехи в спорте

Среди награжденных призер чемпионата мира по боксу Эдмонд Худоян. Фото: пресс-служба губернатора

Всероссийский День физкультурника отмечается сегодня 12 августа. А накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил отличившихся представителей спортивной сферы Южного Урала. Среди награжденных – 52 человека.

Девять спортсменов наградили почетной грамотой Министерства спорта России, еще 18 южноуральцев - Благодарностями федерального Минспорта. 17 - получили сертификаты, Почетные грамоты и Благодарности от главы региона — «За большой вклад в воспитание спортсменов и пропаганду физкультуры среди молодежи». Также работники сферы спорта и физической культуры отмечены званиями «Заслуженный работник физической культуры РФ», знаками «Отличник физической культуры и спорта».

Среди награжденных декан факультета УралГУФК Игорь Алешин, ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», тренер-преподаватель Центра детского творчества Металлургического района Челябинска Марина Мещерякова («Отличник физической культуры и спорта»), главный тренер спортивной сборной команды РФ по боксу Центра спортивной подготовки сборных команд по боксу Виктор Фахрутдинов (медаль «За заслуги перед Челябинской областью II cтепени»), бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди мужчин Эдмонд Худоян и его тренер Радик Сайфулин (денежные сертификаты) , бронзовый призер чемпионата мира по тхэквондо Татьяна Минина и ее тренеры Александр Энс и Анна Селютина (денежные сертификаты).

— Для нашей области День физкультурника – по-настоящему общий, всенародный праздник. В регионе системно занимаются физической культурой и спортом больше 1 миллиона 600 тысяч человек – почти половина всех южноуральцев. Очень многие жители любят спорт, любят заниматься спортом, болеют за наших ребят на соревнованиях, – отметил на церемонии награждения Алексей Текслер.

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