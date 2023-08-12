В день Российской телевизионной радиовещательной сети на телебашне включат «бабочку»

Фото: РТРС

13 августа Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) исполняется 22 года. В честь знаменательной даты на челябинской телебашне засияет поздравительная открытка с корпоративной символикой - логотип цифрового эфирного телевидения «бабочка», логотип предприятия и слоган «Это наше, это работает». Подсветку включат башни из всех федеральных округов: РТРС оказывает услуги связи во всех регионах, сообщают в РТСР.

РТРС — оператор эфирной трансляции телевидения и радио, стратегическое предприятие, естественная монополия в области связи. Крупнейшая в мире, цифровая телесеть предприятия включает 5051 передающую станцию и обеспечивает 98,6% жителей России возможностью приема 20 обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций.

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