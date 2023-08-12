Ехала с ребенком: в ДТП на трассе в Челябинской области погибла женщина-водитель

Фото: управление Госавтоинспекции по Челябинской области

На трассе в Брединском районе в ДТП погибла женщина-водитель. Она ехала вместе с шестилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.

Авария произошла утром 12 августа на 8 км автодороги «Бреды – Синий Шихан». По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Lada Priora отвлеклась от дороги и врезалась в металлическое ограждение.

—В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Девочка выжила. Она получила травмы.

Фото: управление Госавтоинспекции по Челябинской области

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