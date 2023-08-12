В Челябинске движение на улице Черкасской ограничат на восемь месяцев

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Металлургическом районе Челябинска на восемь месяцев ограничат движение по улице Черкасской. Об этом сообщили в городской администрации.

— Из-за работ по установке опор контактной сети с 14 августа 2023 года по 11 апреля 2024 года на участке от здания №17 по улице Черкасской (нечётная сторона) до ул. Калмыкова и от ул. Калмыкова до Свердловского тракта, 1Н (четная сторона) будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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