В Челябинской области за день операции «Нелегальный мигрант» выявили 85 нарушителей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области подвели итоги первого дня операции «Нелегальный мигрант». По итогам массовых проверок к административной ответственности привлекли 85 нарушителей, а десятерых иностранцев в ближайшее время выдворят из страны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, рейды проводились гостиницах, общежитиях, хостелах, а также на рынках и строительных площадках. Полицейским в ходе проверок оказывали поддержку сотрудники ФСБ и Росгвардии.

— Выявлено два иностранных гражданина, сменивших свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322 УК РФ. Возбуждено 10 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан и регистрационный учет граждан Российской Федерации, — уточнили.

Также был задержан гражданин ближнего зарубежья, находящийся в розыске. В РФ закрыт въезд 25 иностранцам.

В полиции добавили, что проверки будут проходить на регулярной основе. Южноуральцев, располагающих сведениями о фактах нарушения миграционного законодательства, просят сообщать информацию по следующим номерам телефонов: 239-08-51, 239-09-65.

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