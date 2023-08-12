Выходец из Средней Азии, задержанный за убийство женщины в пивбаре, арестован на два месяца

Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске суд арестовал гражданина Таджикистана Расулджона Ш., обвиняемого в убийстве своей бывшей возлюбленной Оксаны. Он будет находиться под стражей два месяца. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Решением Центрального районного суда Челябинска обвиняемый арестован до 11 октября, — уточнили в надзорном ведомстве.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Гражданина Таджикистана задержали накануне. Как рассказала дочь убитой женщины, он подошел на улице к прохожим и попросил вызвать полицию. На допросе мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Оксана и Расулджон познакомились около 15 лет назад. Были в отношениях, но потом расстались. Это не устроило мужчину. Как-то вечером он напал на женщину в пивбаре. Оксану госпитализировали с ножевыми ранениями. Она скончалась в больнице через несколько дней.

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