Лето задержится: какой будет погода в Челябинске в середине августа

Жаркая погода задержится на Южном Урале еще на неделю. Фото: Илья БАРХАТОВ

Погода в середине августа в Челябинской области выдастся солнечной и жаркой. Такой прогноз представили в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, уже в понедельник челябинцев ожидает существенное повышение температуры: в понедельник, 14 августа, столбики термометров покажут +27.

Почти всю следующую неделю температура воздуха в городе будет колебаться в районе +28-29 градусов. В понедельник и вторник — ясно, без осадков, ближе к концу недели возможны кратковременные дожди. А вот на выходных погода может испортиться: на субботу, 19 августа, прогнозируют всего +21 и облачность.

Фото: Гидрометцентр России

Среднемесячная температура в августе в Челябинске в этом году выше нормы на 1,1 градуса: норма для последнего месяца лета — +17. Об этом ранее рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского областного гидрометцентра Екатерина Выходцева на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Какие еще отклонения и аномалии наблюдались в летней погоде в этом году и в чем причина проливных дождей, которые обрушились на город в конце июля — начале августа, читайте в материале.

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