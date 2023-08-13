«Дархан» сменил вывеску: переименовали кафе, которое закрывали из-за гепатита А

Теперь «Дархан» обезличенно называется «Восточное бистро». Фото: КП-Челябинск

На улице Энтузиастов сменило вывеску скандально известное кафе восточной кухни «Дархан». Теперь заведение называется просто «Восточное бистро». Интерьеры кафе при этом не изменились, даже на двери осталась табличка со старым названием, сообщает читатель КП-Челябинск.

Заведение «Дархан» приобрело скандальную известность в начале этого года. В январе его первый раз закрыли из-за вспышки гепатита А. Проверка выявила множество нарушений: немаркированные продукты с неизвестным сроком годности, отсутствие медицинских книжек у части персонала.

Тогда суд на два месяца приостановил деятельность кафе. Но вскоре после открытия, в апреле «Дархан» снова проверили инспекторы Роспотребнадзора и установили, что недочеты исправлены не были и угроза вспышки гепатита А сохраняется. Тогда кафе в очередной раз закрыли на два месяца. Предположительно, сменой вывески владельцы рассчитывают избавиться от негативного шлейфа, вызванного скандалами и проверками.

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