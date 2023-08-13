Не вписался в поворот: в Миассе подросток на «Жигулях» устроил массовое ДТП и погиб

Подростки отправились кататься в 7 утра. Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Миассе 16-летний подросток на «Жигулях» решил прокатиться с девушкой на «Жигулях» и разбился насмерть. Все произошло в Старой части, на улице Пушкина, в 7 часов утра 13 августа.

Как рассказали в ГИБДД по Челябинской области, на изгибе дороги парень не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Лада Веста» и Isuzu.

— В результате ДТП несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ 2106, от полученных травм скончался в больнице. Его пассажир — девушка 15 лет — получила ранения и была госпитализирована, — сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас проводится проверка.

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