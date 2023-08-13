В Челябинской области поймали мигранта, находящегося в международном розыске

Полицейские проверили рынки, теплицы и стройки. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Во время операции «Нелегальный мигрант» полицейские Челябинской области поймали двух злостных нарушителей. Мужчинам 33 и 28 лет был закрыт въезд в страну, но им так хотелось в Россию, что они решили пересечь границу незаконным путем.

Еще один гражданин ближнего зарубежья, как выяснилось, находится в международном в розыске. По всем вышеперечисленным случаям возбуждены уголовные дела.

14 иностранцев ждет депортация из страны, из них 9 человек пришлось поместить в центр временного содержания иностранных граждан.

— Принудительно удалено из страны 10 иностранцев. Депортирован иностранный гражданин, отбывший 7-летнее наказание в уголовно-исправительном учреждении за совершение грабежа на территории России, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Массовые проверки проходят на рынках, стройках, в теплицах, а также в хостелах, гостиницах и общежития, где живет большое количество мигрантов.

Так, на одном сельскохозяйственном угодье трудились более 70 мигрантов — они собирали овощи. Оказалось, что на 14 работников работодатель не подал уведомления. Теперь ему грозит штраф до 800 тыс. рублей за каждого человека или вовсе приостановка деятельности до 90 суток.

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