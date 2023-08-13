Стало плохо, упал в траву: жительница Челябинской области поблагодарила полицейского за спасение мужа

Участковый уполномоченный ОМВД по Агаповскому району Самат Кушкумбаев. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Участковый уполномоченный Агаповского ОМВД Самат Кушкумбаев помог 63-летнему жителю Магнитогорска, когда тому стало плохо. Он возвращался с работы домой и внезапно упал в заросли на обочине дороги. Полицейский проезжал мимо и заметил лежащего мужчину.

Самат Кушкумбаев быстро сориентировался и принял необходимые меры, чтобы привести упавшего в чувство. Хотя мужчина попросил лишь довести его до автобусной остановки, участковый все же вызвал скорую помощь, дождался, когда мужчину госпитализируют и сообщил об этом родным.

Супруга магнитогорца поблагодарила полицейского за спасение мужа:

— Я очень благодарна сотруднику полиции, что он не проехал мимо, ведь в таких ситуациях дорога каждая минута. Сотрудник полиции проявил себя не только как профессионал, но и как неравнодушный человек. Спасибо ему огромное!

В настоящее время магнитогорец проходит курс лечения и идет на поправку.

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