В челябинском дворце «Уральская молния» тренер из Екатеринбурга избил спортсменку коньками

Спортсмены из соседнего региона приехали в Челябинск на сборы Фото: "КП" Архив

Союз конькобежцев России проводит проверку по инциденту, случившемуся во время соревнований в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Тренер из Екатеринбурга Николай Гуляев избил свою бывшую подопечную Юлию Епифанову. Все произошло в пятницу, 11 августа.

— Мы в курсе инцидента в Челябинске. Считаем неприемлемым также агрессивное поведение, будем разбираться в инциденте, чтобы виновные были наказаны и у всех было понимание — такое недопустимо вообще, — цитирует «Матч ТВ» главу Союза конькобежцев России Николая Гуляева.

Сообщается, что незадолго до инцидента 20-летняя спортсменка ушла к другому наставнику. Девушка утверждает, что он ударил ее коньками по голове, требуя вернуть долг 150 тыс., а тренер говорит, что она прыснула ему газовым баллончиком.

Разобраться в деталях конфликта также предстоит полиции.

— В 11:00 поступило сообщение о том, что девушке причинены телесные повреждения. По обстоятельствам произошедшего проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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