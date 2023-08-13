В Челябинской области пресекли два канала наркотрафика, задержаны иностранцы

На съемных квартирах задержанные хранили наркотики, упаковку и весы

Полицейские Челябинской области пресекли два канала распространения героина бесконтактным способом. В обоих делах фигурировали мигранты — 22 и 28 лет, которых поймали с поличным. Один из них жил в стране без регистрации, другой и вовсе находился нелегально.

Свертки с запрещенными веществами нашли как при личном осмотре, так и на съемных квартирах. Кроме того, в жилищах наркодилеров обнаружили электронные весы и запас упаковочной пленки. У одного из них также нашли 80 тыс. рублей.

— В настоящее время оба иностранца арестованы, за покушение на сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают других участников наркоцепочек.

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