В Сатке девочка получила тяжелую травму на надувном батуте

Батут, на котором получила травму девочка.
Фото: Следственный комитет России
Инцидент произошел в мае этого года в Сатке. На надувном батуте в торгово-развлекательном комплексе получила травму малолетняя девочка, которая спускалась с детской горки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В ведомстве напомнили, что за техническим состоянием объектов детского досуга, их своевременным обслуживанием и ремонтом должен вестись постоянный контроль со стороны органов власти, МУПов или коммерческих организаций.
Добавим, что в Челябинской области ранее был принят закон, который определяет ответственных за контроль над техническим состоянием аттракционов. Теперь этим занимается подведомственное учреждение министерства сельского хозяйства.
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