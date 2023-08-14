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НовостиПроисшествия14 августа 2023 3:36

Горящий дом под Челябинском тушили 20 человек

В Коркино загорелся частный жилой дом
Елена КОЛЧИНА
С огнем боролись больше трех часов

С огнем боролись больше трех часов

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Коркино 13 августа загорелся жилой дом. Огромное облако черного дыма встревожило жителей ближайших районов.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вспыхнул частный деревянный дом на двух хозяев на улице Чапаева. В одной половине постройки людей не было, а и второй хозяева успели эвакуироваться.

Огонь тушили 20 человек, использовали пять единиц техники. На то, чтобы справиться с пламенем, потребовалось больше трех часов.

Ранее во время пожара на автовокзале «Северные ворота» в Челябинске эвакуировались пять человек.

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