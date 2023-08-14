Заторы в обоих направлениях: на границе Челябинской области и Башкортостана остановилось движение из-за ДТП

Фото: УГИБДД Челябинской области
Автомобильное движение остановилось на границе Челябинской области и Башкортостана утром 14 августа. В обоих направлениях на трассе М-5 выстроились многокилометровые пробки.
Как рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области, причина проблем — ДТП с двумя легковыми машинами на 1616-м километре М-5.
Схема: Яндекс.Карты
— Произошло лобовое столкновение. Движение полностью перекрыто, — сообщили в Госавтоинспекции.
Как уточнили в Поисково-спасательной службе Челябинской области, водитель одной из попавших в аварию машин погиб, водитель второй получил травмы.
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