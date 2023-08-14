Новым руководителем IT-Park74 в Челябинске стала Алена Коломейская

Алена Коломейская до прихода в IT-Park74 уже отметилась в отрасли рядом проектов.

В челябинском технопарке информационных технологий, регоператоре фонда «Сколково» IT-Park74 сменилось руководство. Его возглавила предприниматель Алена Коломейская. Вектором своей работы она определила более активный поиск новых проектов для венчурных инвестиций, развитие коворкинга как среды для формирования инновационных стартапов.

— У нас запланирована работа по поиску и развитию технологических стартапов, в том числе с готовностью инвестировать в них существенные суммы. И мы понимаем, что сейчас самое время ими заниматься в связи с необходимостью в импортозамещении, — прокомментировала Алена Коломейская.

В качестве регоператора «Сколково» IT-Park74 расширит привлечение индустриальных партнеров, что позволит предприятиям выстраивать эффективные цепочки технологического взаимодействия, наращивать темпы создания и внедрения инновационных решений в реальный сектор экономики.

Дмитрий Козленков, который руководил технопарком ранее, продолжит работу в Ассоциации IT-компаний Челябинской области. Также он анонсировал старт работы в новом масштабном IT-проекте, детали которого пока держит в секрете.

Алена Коломейская ранее работала директором рекламного агентства и IT компании UPME, в ее портфолио — создание проекта умной парковки, который был представлен на V форуме молодых ученых стран БРИКС. Супруг Алены, Илья Коломейский до июля 2023 года руководил челябинским Камерным театром, а после отставки занял пост заместителя директора музея-заповедника «Аркаим» по развитию и продвижению.

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