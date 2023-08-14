Полицейские нагрянут домой к мотоциклистам в Челябинской области из-за жалоб на шумную езду

Челябинцы завалили полицию жалобами на шумных любителей ночных гонок Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области полиция с 14 августа начинает акцию по борьбе с шумными ночными заездами на мотоциклах. Как рассказали в региональном ГУ МВД, южноуральцы часто жалуются на мешающий спать рокот.

— Инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушителей на дороге, а участковые уполномоченные обойдут владельцев мотоциклов для проведения профилактических бесед, — сообщили в областном полицейском главке.

Мотоцикл, который владелец незаконно переоборудовал, «чтобы было громче», могут лишить регистрации в ГИБДД.

Напомним, под Челябинском мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.