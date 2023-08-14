В Челябинске две трети школ прошли проверку перед началом учебного года

Проверка затронет почти 400 учреждений образования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 7 августа в Челябинске идет приемка учебных заведений в преддверии нового учебного года. Вице-мэр по соцполитике Сергей Авдеев доложил на аппаратном совещании, что проверены будут 384 учреждения, в том числе 129 школ.

— В рамках приемки проверяется содержание и эксплуатация зданий, обеспечение антитеррористической защищенности, противопожарная защита и готовность объектов к отопительному сезону, — пояснил Сергей Авдеев.

К концу прошлой недели приемку прошли почти две трети учебных заведений Челябинска. Завершить ее планируется к 17 августа.

Отметим, что ранее замглавы города Сергей Авдеев был наделен новыми полномочиями: в круг его обязанностей теперь включены профилактика экстремизма и терроризма и курирование национальной политики на муниципальном уровне.

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