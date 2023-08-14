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НовостиОбщество14 августа 2023 5:29

В Челябинске две трети школ прошли проверку перед началом учебного года

Челябинские школы проверяют на защиту от террористов
Павел ПОНОМАРЕНКО
Проверка затронет почти 400 учреждений образования.

Проверка затронет почти 400 учреждений образования.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 7 августа в Челябинске идет приемка учебных заведений в преддверии нового учебного года. Вице-мэр по соцполитике Сергей Авдеев доложил на аппаратном совещании, что проверены будут 384 учреждения, в том числе 129 школ.

— В рамках приемки проверяется содержание и эксплуатация зданий, обеспечение антитеррористической защищенности, противопожарная защита и готовность объектов к отопительному сезону, — пояснил Сергей Авдеев.

К концу прошлой недели приемку прошли почти две трети учебных заведений Челябинска. Завершить ее планируется к 17 августа.

Отметим, что ранее замглавы города Сергей Авдеев был наделен новыми полномочиями: в круг его обязанностей теперь включены профилактика экстремизма и терроризма и курирование национальной политики на муниципальном уровне.

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