«Помочь уже никто не мог»: в центре Златоуста в овраге нашли мертвого мужчину

Причину смерти мужчины выясняют полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте случайные прохожие нашли труп человека. Они гуляли по улице Карла Маркса и заметили в овраге неподвижно лежавшее тело.

Горожане вызвали скорую помощь, а медики попросили поддержки у спасателей, чтобы добраться до человека. К несчастью, мужчина оказался мертв.

— Помочь пострадавшему уже никто не мог, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Спасатели при помощи альпинистского снаряжения подняли на поверхность тело и передали сотрудникам полиции.

Полицейские выясняют личность мужчины и причину его смерти.

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