Мэр Челябинска потребовала ежедневных докладов по ситуации с подключением горячей воды

Опрессовки в Челябинске завершатся через полторы недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске идет заключительный, шестой этап гидравлических испытаний. Сезон отключений горячей воды в жилых домах должен закончиться 23 августа. Плановый этап охватил 145 домов и 27 соцучреждений. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр Александр Астахов.

— Устранение аварийных ситуаций на теплосетях и подключение горячего водоснабжения находится на ежедневном контроле. Сегодня таких домов порядка сотни, в том числе по причине неисправности бойлеров.

Администрация ведет работу с собственниками и управляющими компаниями по ремонту и замене оборудования. Также после пятого этапа опрессовок без горячей воды остаются около 100 домов, но цифра, по словам Александра Астахова, уменьшается ежедневно — выявленные в ходе опрессовок повреждения устраняют. Вице-мэр пояснил, что эти работы важно выполнить в летний период для безаварийного прохождения отопительного сезона.

Глава города Наталья Котова дала поручение ежедневно контролировать ситуацию с подключением потребителей к ГВС и предоставлять актуальную статистику по числу домов, где недочеты устранены.

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