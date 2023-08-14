В Челябинске «Уралэнергосбыт» подарит ноутбук за самый креативный отзыв о компании

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«Уралэнергосбыт» пообещал вручить ноутбук южноуральцу, который оставит самый креативный отзыв о компании на просторах интернет. Сроки проведения конкурса ограничены, поэтому стоит поторопиться.

«Уралэнергосбыт» использует новаторский подход в работе с клиентами: консультирует в чатах, принимает документы онлайн, использует инфоматы – многофункциональные устройства для общения с операторами, оплаты счетов и передачи показаний. Оцените новый подход в решении коммунальных вопросов. Поделитесь своим опытом, как быстро вам помогли разобраться в вашей ситуации, насколько приветливы в общении оказались сотрудники, что васудивило, понравилось и вызвало эмоции.

В конкурсе может принять участие любой желающий, достигший 18 лет.

Для этого нужно:

- Написать отзыв о компании на своей странице в социальных сетях или картографических сервисах– «2ГИС» или «Яндекс картах» с привязкой к адресам офисов обслуживания «Уралэнергосбыт»;

- Сделать скриншот сообщения и направитьна электронную почту klubklientov@uralsbyt.ru с темой «Заявка на участие в конкурсе на лучший отзыв», указав в сообщении имя и контактный номер телефона.

Скриншоты с отзывами принимаются с 15 августа по 15 сентября. Далее конкурсная комиссия подведет итоги, выберет победителя и уже в октябре вручит главный приз – мощный ноутбук.

– Такой конкурс мы проводим впервые. Надеемся на обратную связь от клиентов, которые не раз обращались в офис, консультировались в чатах, писали в интернет-приемную или звонили на горячую линию. Мы работаем над повышением качества и скоростью консультирования, внедряем новые технологии в обслуживание. Конечно, пока не все так идеально, но без определенных шагов нет роста. Истории взаимодействия с компанией позволят увидеть реальную картину – сильные и слабые стороны, над чем нам еще предстоит поработать, – прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.