Водитель и пассажирка полетели на асфальт: в Челябинске мотоцикл врезался в машину

Мотоцикл на большой скорости протаранил машину. Фото: Интерсвязь

В Челябинске столкнулись мотоцикл и легковая машина. Пострадали два человека. Авария произошла вечером 13 августа на перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов.

Момент ДТП сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как Peugeot совершает разворот на перекрестке. Обзор водителю ограничивает встречная машина. В это время наперерез иномарке мчится мотоцикл. Он на полной скорости врезается в Peugeot. Водителя мотоцикла и пассажирку подбрасывает в воздух, оба отлетают в сторону и падают на асфальт.

Как уточнили в ГИБДД города, 25-летнего мотоцикла и его 22-летнюю пассажирку госпитализировали. Машиной управляла 37-летняя женщина, она осталась цела.

Ранее под Челябинском мотоциклист погиб после того, как врезался в выезжавший на дорогу автомобиль.

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