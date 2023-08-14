Многоразовая ракета, автодом, супер-кран: что челябинские производители привезли на форум «Армия-2023»

Фото: rusarmyexpo.ru

Международный форум «Армия-2023», который проходит под эгидой Министерства обороны РФ, проходит в эти дни на полигоне в Подмосковье. На ведущую мировую выставку вооружения и военной техники приехала делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.

Южный Урал представлен там коллективным стендом, где представлена продукция 11 региональных промышленных предприятий. Еще 15 компаний области участвуют в выставке самостоятельно или в составе экспозиций своих холдингов или корпораций.

Так, миасский автозавод «Урал» представил доработанную модель арктического автобуса, которая ранее была показана в Челябинске на всероссийском форуме по импортозамещению, а также перспективные разработки завода по автомобилям и комплектующим. Партнеры автозавода — предприятия «СпецАгрегат» и «Гирд» презентовали образцы аэродромной техники и автономного автодома на шасси «Уралов».

Железнодорожный кран грузоподъемностью до 200 тонн показало на форуме предприятие «Челябкрансервис». А радиозавод «Полет» привез современные системы навигации и посадки для аэродромов.

На коллективном стенде «Уралвагонзавода» представлена два челябинских производителя — «ЧТЗ-Уралтрак» с его двигателями для тяжелой бронетехники и НПО «Электромашина» со специальной и гражданской электротехнической продукцией. А «Роскосмос» от Челябинской области представляет ГРЦ имени Макеева: миасские ракетостроители впервые показали макет перспективной ракеты-носителя «Корона».

— Это полностью многоразовая одноступенчатая ракета вертикального взлёта и посадки, способная как выводить, так и возвращать грузы с орбиты. Она может использоваться как транспортное средство при суборбитальных полётах типа «точка-точка» неограниченной дальности, — сообщили в областном министерстве промышленности.

СПРАВКА

В 2023 году научно-деловая программа форума «Армия-2023» предусматривает проведение более 300 мероприятий по актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. На выставке представлено более 28 000 экспонатов от 1500 российских и иностранных компаний-участников.

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