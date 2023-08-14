Искали под водой вслепую: угнанную машину обнаружили на четырехметровой глубине в Челябинской области

Машину с трудом нашли при нулевой видимости. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В селе Еткуль водолазы отыскали на дне угнанный автомобиль.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, дно карьера пришлось около часа обследовать при нулевой видимости. В конце концов машина обнаружилась на четырехметровой глубине в 10 метрах от берега.

Вода заполнила салон, но тел погибших людей внутри не оказалось.

С помощью крана автомобиль вытянули на сушу. Сейчас в Еткуле ищут возможного угонщика и выясняют, каким образом машина оказалась под водой.

Ранее в Кыштыме машина опрокинулась и упала в реку. Водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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