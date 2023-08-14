Поездки займут больше времени: в Челябинской области изменится расписание электричек

Расписание корректируют из-за ремонта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области во второй половине августа и в сентябре временно изменят расписание пригородных поездов, курсирующих на магнитогорском направлении. Как пояснили в «Свердловской пригородной компании», изменения связаны с ремонтом на железнодорожных путях. Пассажирам придется задержаться в дороге на срок от 6 до 25 минут.

«Ласточка» №7902 «Магнитогорск-Челябинск» с 22 по 26 августа, с 29 августа по 2 сентября, с 5 по 9 сентября и с 12 по 16 сентября будет отправляться по обычному графику, в 6:36, но на конечную станцию станет прибывать с 25-минутной задержкой, в 11:17.

Поезд №7903 «Челябинск–Магнитогорск» с 22 по 26 августа, с 29 августа по 2 сентября, с 5 по 9 сентября и с 12 по 16 сентября также будет отправляться по обычному расписанию, в 6:30. Но на конечную станцию он станет прибывать в 11:03, на 13 минут позже обычного.

Электричка №7901 «Челябинск – Магнитогорск» с 21 по 25 августа, с 28 августа по 1 сентября, с 4 по 8 сентября и с 11 по 15 сентября станет выезжать по графику, в 17:45, но в Магнитогорск будет прибывать с семиминутной задержкой. На перроне ее можно будет ждать в 22:12.

Поезд №7904 «Магнитогорск–Челябинск» начнет выезжать в путь на 10 минут раньше обычного. С 21 по 25 августа, с 28 августа по 1 сентября, с 4 по 8 сентября, с 11 по 15 сентября он станет отправляться в 17:13. При этом в Челябинск электричка будет приезжать по прежнему расписанию, в 21:43.

Перемены затронут также электрички, курсирующие между Магнитогорском и Карталами. По альтернативному расписанию они будут работать с 22 по 26 августа, с 29 августа по 2 сентября, с 5 по 9 сентября, а также с 12 по 16 сентября.

Поезд №6514 «Магнитогорск– Карталы» продолжит выезжать в путь по обычному графику. Но до Карталов он станет добираться на 6 минут дольше. Время прибытия — 10:05.

Электричка №6515 «Карталы–Магнитогорск» начнет отправляться в 6:31, на 20 минут позже обычного. При этом в Магнитогорск она будет прибывать на 45 минут позже обычного, в 10:00.

Вдобавок поезд №6518 «Магнитогорск– Карталы» с 21 по 25 августа, с 28 августа по 1 сентября, с 4 по 8 сентября и с 11 по 15 будет отправляться из Магнитогорска на 10 минут раньше обычного, в 16:33, а прибывать в Карталы по старому графику, в 20:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.