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НовостиОбщество14 августа 2023 9:27

Beelinecloud бесплатно обучит IT-специалистов

Под руководством экспертов участники получат знания, которые позволят им сделать первые шаги в IT
Источник:kp.ru
Курс подойдет как новичкам, так и начинающим системным администраторам и разработчикам. Фото: freepik.com

Курс подойдет как новичкам, так и начинающим системным администраторам и разработчикам. Фото: freepik.com

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beelinecloud (билайн облако) запускает бесплатные онлайн-курсы для IT-специалистов. Первым в серии курсов станет BaseCloudDevops (бейс клауддевопс), включающий в себя особенности гибкой разработки в облаке: основы и лучшие практики DevOps (методология разработки, которая помогает наладить эффективное взаимодействие разработчиков с другими IT-специалистами) и Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений).

Курс поможет познакомиться с архитектурными особенностями приложений, погрузиться в процесс гибкой разработки в облаке и освоить новую профессию с базовым багажом знаний. Под руководством экспертов beelinecloud (билайн облако) участники получат знания и компетенции, которые позволят им сделать первые шаги в IT. Вы изучите теорию, подкрепленную кейсами из реальной практики. Курс состоит из 10 видеоуроков, каждый из которых длится от 10 до 30 минут. Он подойдет как новичкам, так и начинающим системным администраторам и разработчикам.

Во время прохождения курса, компании (юридические лица) смогут запросить тестовый доступ к CloudManagedKubernetes на 1 месяц. Это управляемый сервис для развертывания контейнеров и работы с микросервисами любой конфигурации на базе Kubernetes.

Реклама ПАО «ВымпелКом», beeline.ru