Спасся из тонущей машины: в Челябинской области поймали угонщика, загнавшего Nissan в карьер

Автомобиль вытягивали из воды краном. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Еткульском районе задержали угонщика, который утопил в карьере Nissan X-Trail. Машину нашли на четырехметровой глубине.

— Автовладелец пояснил, что машина пропала в то время, когда он выпивал в компании знакомых, — рассказали в региональном ГУ МВД. — На следующий день, не найдя автомобиля, он начал самостоятельные поиски. В частности, объехал все возможные места нахождения транспортного средства, но безуспешно.

Лишь на пятый день поисков мужчина сдался и попросил помощи в полиции. Сотрудники МВД опросили десятки свидетелей, заглянули в ремонтные мастерские и пункты продажи запчастей в надежде отыскать хотя бы фрагменты пропавшего Nissan. Наконец им удалось вычислить подозреваемого. Это 41-летний житель села Каратабан.

Как выяснилось, мужчина угнал автомобиль, но не справился с управлением и скатился в глубокий карьер. Угонщик сумел выбраться из уходящей под воду машины и сбежал.

Теперь в отношении мужчины собираются возбудить уголовное дело.

Затонувшую иномарку с трудом отыскали водолазы. Она лежала на глубине в 10 метрах от берега. Nissan подняли на поверхность при помощи автокрана.

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