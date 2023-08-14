Город L-Town снова лучший в России

Основатель Города L-Town Василий Курбацких получил премию «Звезда Конфедерации Городов Комьюнити». Фото: ЖК «Город L-Town»

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Urban Awards – это самая уважаемая премия на российском рынке недвижимости. В конкурсе участвуют ведущие девелоперы со всей страны.

Эльтаун назвали «Лучшим региональным коттеджным поселком класса Бизнес» и «Поселком с лучшей архитектурой». Фото: ЖК «Город L-Town»

Конкуренция была высока – более 50 загородных проектов боролись за победу. Однако мнение 30 экспертов в сфере загородной недвижимости оказалось единодушным. Эльтаун назвали «Лучшим региональным коттеджным поселком класса Бизнес» и «Поселком с лучшей архитектурой».

– Мы получили самые восторженные отзывы о нашем Городе, – отмечает идейный вдохновитель Эльтауна Василий Курбацких. – Признаться честно, мы были уверены в победе. Но не потому, что соперники были слабые. Напротив, мы соревновались с ведущими компаниями России. Просто та концепция, которую мы создали, опирается на лучший мировой опыт. Мы сделали не просто достойный проект, а один из лучших в мире. Именно поэтому победа для нас была ожидаемой.

Как отметили члены жюри, проект отличается прекрасной архитектурой и лучшим благоустройством. С таким мнением согласны и специалисты других федеральных конкурсов. Несколько месяцев назад Эльтаун получил Гран-при V международного фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт — 2022» в номинации «Благоустройство территорий».

По словам Василия Курбацких, признание на таком высоком уровне повышает престиж и привлекательность Челябинской области. Ведь на федеральной премии «Поселок года» Urban Awards задают тренды в области строительства загородной недвижимости. И тот факт, что ведущие эксперты России называют ЖК «Город L-Town» лучшим в стране сразу в двух номинациях, является поводом для гордости всех жителей Челябинска.

К слову, это не первые награды для «Города L-Town» на конкурсе. В 2021 году проект уже получил титул «Лучшего мультиформатного проекта России». А буквально на днях миллиардер Игорь Рыбаков вручил основателю Города L-Town Василию Курбацких премию «Звезда Конфедерации Городов Комьюнити». Это своего рода звезда Мишлен, только в сфере недвижимости. Она вручается поселкам и городам, которые лучше всего подходят для жизни.

Согласны ли жители Эльтаун со столь высокой оценкой профессионалов, можно почитать здесь.

Приезжайте на экскурсию и составьте свое мнение о городе-спутнике. Офис продаж находится по адресу: Сосновский район, п. Терема, ул. Да Винчи, 2. Всю информацию можно узнать по телефону 8(351)2-100-400, сообщество в ВКонтакте, на официальном сайте Эльтаун.

L-Town – первый город-спутник на карте России. Он расположился в 5 минутах от Челябинска в перспективном северо-западном направлении, вдали от промышленных предприятий. Здесь каждый найдет жилье по вкусу: коттедж, таунхаус или квартиру. Формат проекта «Живи, учись, работай, отдыхай» – уникален. Скоро здесь появятся детские сады и школа, офисные здания, собственный медицинский центр, магазины, ТРК – и все это в шаговой доступности.

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