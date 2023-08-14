Заплатят по 1,5 тысячи рублей: в Челябинской области 15 августа начнут принимать заявления на пособие к учебному году

На каждого ребенка полагается по 1,5 тыс. рублей пособия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области семьи с 15 августа смогут подать заявления на выплату к новому учебному году. Как рассказали в региональном министерстве социальных отношений, финансовую помощь планируют оказать родителям 37 тыс. детей.

Выплату перечислят малоимущим многодетным семьям, если дети в них еще не достигли возраста 23 лет и учатся очно, а также малоимущим семьям с детьми-инвалидами до 18 лет. Размер пособия на каждого ребенка составляет 1,5 тыс. рублей.

Подать заявление на выплату можно в управлении соцзащиты по месту жительства. Для этого у родителей есть время до 20 октября.

Если семья уже получает ежемесячное пособие по оплате жилья и коммунальных услуг, к заявлению достаточно будет приложить справку с места учебы ребенка. В ином случае потребуется собрать целый пакет документов.

Напомним, аналитики подсчитали, что на комплект школьной формы к новому учебному году родителям придется потратить минимум 5,8 тыс. рублей.

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