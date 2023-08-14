Движение ограничено на нескольких крупных улицах: в Челябинске дорожный ремонт продолжают на 26 участках

Водителей и пассажиров просят смириться с неудобствами до окончания ремонта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на этой неделе продолжается дорожный ремонт. Работы идут одновременно на 26 объектах. По словам председателя городского Комитета дорожного хозяйства Николая Кожевникова, асфальт чинят в соответствии с графиком.

– Прошу водителей Челябинска учитывать вводимые ограничения на дорогах города и отнестись к ним с пониманием, — обратился к горожанам глава КДХ,

Из-за ремонта теплосетей ограничен проезд на Свердловском проспекте, проспекте Победы и улице Агалакова.

На Свердловском проспекте, проспекты Победы и улице Цвиллинга дополнительные ограничения действуют из-за реконструкции трамвайных путей.

Часть дороги перекрыта на улицах Российской и Северо-Крымской. Кроме того, автомобилистам недоступен перекресток улиц Ижевской и Вандышева.

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