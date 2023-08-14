В Челябинске будут судить водителя фуры, сбившего насмерть мужчину на проспекте Ленина

Мужчина переходил дорогу по «зебре», когда на него наехала фура. Фото: vk.com/achnov

В Челябинске перед судом предстанет 56-летний водитель фуры, который сбил пешехода на проспекте Ленина. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

— Родственниками погибшего заявлен гражданский иск к обвиняемому и его работодателю на сумму в 10 млн рублей, — уточнили в надзорном ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела на автомобиль SsangYong и банковские счета обвиняемого был наложен арест. Тоже самое сделано и в отношении грузового тягача стоимостью свыше 7,8 млн рублей – имущество принадлежит работодателю.

Напомним, ДТП произошло 29 марта на пересечении проспекта Ленина и 40-летия Октября. Водитель фуры Mercedes остановился на пешеходном переходе из-за пробки, но потом продолжил движение и наехал на мужчину, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.