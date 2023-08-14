В семи городах Челябинской области объявили предупреждение о смоге

Предупреждение об НМУ вводится на двое суток. Фото: архив КП.

В семи городах Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. Об этом предупредили в министерстве экологии региона.

— Предупреждение об НМУ в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте, Аше действует с 19 часов 14 августа до 19 часов 16 августа. В Магнитогорске – с 19 часов 14 августа до 19 часов 16 августа, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Промышленным предприятиям региона предписали снизить свое влияние на атмосферный воздух. Это будет сделано за счет приостановки части производственных процессов. В период действия предупреждения об НМУ будет усилен мониторинг за качеством воздуха в городах.

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