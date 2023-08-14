В Челябинске оставили в СИЗО обвиняемого во взятке инженера больницы

Адвокаты обвиняемого просили смягчить меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске оставили под стражей главного инженера областной клинической больницы №3 Вячеслава Кадочникова, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя. Он пробудет в СИЗО до 24 сентября.

— Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в частности домашний арест либо подписку о невыезде и надлежащем поведении, — уточнили в пресс-службе челябинского облсуда.

По данным следствия, Вячеслав Кадочников получил от одного из предпринимателей сумму в 2,3 млн рублей. Обвиняемый за эти деньги завысил в документах объемы по утилизации и вывозу из больницы жидких отходов.

Напомним, главного инженера ОКБ №3 вместе с индивидуальным предпринимателем задержали сотрудники ФСБ осенью прошлого года. Бизнесмена обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, а сотрудника больницы — в ее получении и мошенничестве.

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