Челябинская область получит 848 млн рублей на расселение аварийного жилья

Средства пойдут на расселение из аварийного жилья по новой программе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца года Челябинская область получит 848 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о региональной программе переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Челябинская область выполняет эти цели с опережающим графиком. Дополнительное финансирование от правительства РФ поможет Южному Уралу в новой программе переселения.

— К концу следующего года все регионы перейдут к реализации новой программы, запущенной по поручению президента. Она касается домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года, – заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве РФ.

Премьер-министр также отметил, что в первой половине 2023 года из аварийного жилья было переселено более 50 тысяч россиян, что на 22% превышает прошлогодние показатели. При этом 14 регионов уже завершили свои программы переселения.

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