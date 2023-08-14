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НовостиОбщество14 августа 2023 17:17

Челябинская область получит 848 млн рублей на расселение аварийного жилья

Челябинской области выделили 848 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Средства пойдут на расселение из аварийного жилья по новой программе

Средства пойдут на расселение из аварийного жилья по новой программе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца года Челябинская область получит 848 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о региональной программе переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Челябинская область выполняет эти цели с опережающим графиком. Дополнительное финансирование от правительства РФ поможет Южному Уралу в новой программе переселения.

— К концу следующего года все регионы перейдут к реализации новой программы, запущенной по поручению президента. Она касается домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года, – заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве РФ.

Премьер-министр также отметил, что в первой половине 2023 года из аварийного жилья было переселено более 50 тысяч россиян, что на 22% превышает прошлогодние показатели. При этом 14 регионов уже завершили свои программы переселения.

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