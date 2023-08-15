Случился удар: серьезная авария оставила без воды город в Челябинской области

Пока прорывы в трубах не устранят, водоснабжение не вернется Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Троицке Челябинской области значительная часть домов осталась без водоснабжения. Краны «пересохли» в ночь с 14 на 15 августа.

Как сообщили в городской администрации, ночью произошел скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора. Это спровоцировало гидравлический удар — резкое изменение давления в водопроводной системе, при котором повреждаются трубы и механизмы.

— Под отключение попала центральная часть города, — уточнили в мэрии.

В Троицке составили план по ремонту прохудившихся труб, чтобы как можно скорее запустить воду по основным направлениям. Сроки устранения аварии заранее рассчитать не могут. Пока что в мэрии пытаются наладить подвоз воды в цистернах.

Напомним, серьезные проблемы с водоснабжением в Троицке возникали в 2021 году. Тогда в реку Уй, из которой берут питьевую воду, попал аммиак.

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