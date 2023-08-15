Челябинск вновь станет столицей крупного российского турнира по баскетболу 3х3

В столице Южного Урала с 14 по 16 сентября пройдет Кубок России по баскетболу 3х3. Фото: russiabasket.ru

Организаторы Кубка России рассказали, что в этом престижном турнире выступят сильнейшие команды страны. Это 32 мужские и 16 женских команд — победители и призеры региональных отборочных соревнований, а также приглашенные Российской федерацией баскетбола команды (по итогам минувшего чемпионата страны), а также действующие обладатели Кубка.

Соревнования в Челябинске пройдут с 14 по 16 сентября. Место проведения — торгово-развлекательный комплекс «Таганай».

Руководитель отдела по организации и проведению соревнований департамента баскетбола 3х3 РФБ Роман Копосов подчеркнул, что Челябинск — один из трех уральских городов, наряду Пермью и Екатеринбургом, где за последние пару лет наиболее активно развивают баскетбол 3х3.

— Именно Челябинск сейчас номер один в России по уровню проведения соревнований различного уровня, развития профессиональных клубов, местных команд и игроков младших возрастов. Так же хочется отметить развитие инфраструктуры и материальной базы в регионе. Ожидаем, что Кубок России пройдет на высоком уровне: и опыт уже есть, и подход всегда ответственный, и новая многообещающая интересная локация, — отметил Роман Копосов.

Напомним, в январе 2023 года Челябинск уже принимал крупные соревнования по баскетболу 3х3 — Тандем Winline Чемпионата и Суперкубок по баскетболу 3х3.

Российская Федерация баскетбола высоко оценила проведенное мероприятие. Соревнования проходили в ТРК «Алмаз» (репортаж). Порядка 59 тысяч человек посетило ТРК в дни чемпионата и Суперкубка по баскетболу 3х3 в январе этого года. Это самая большая посещаемость за все время ведения статистики в торговом городе.

Кубок России по баскетболу 3х3 пройдут при поддержке губернатора Челябинской области, соорганизаторы турнира — Фонд поддержки спорта Челябинской области и Федерация баскетбола Челябинской области.

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