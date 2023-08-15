Исчез в гуще водорослей: в неглубоком озере в Челябинской области утонул рыбак

Тело погибшего искали водолазы. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области во время рыбалки погиб 46-летний мужчина. Он утонул в озере Малый Кисегач.

Житель Сосновского района рыбачил в компании товарища. Каждый из мужчин плавал на своей надувной лодке, один — у берега, другой — в центре водоема. Рыбаки старались не упускать друг друга из виду, но все же тот, что находился у берега, пропустил падение второго мужчины в воду.

Увидев пустую лодку посреди озера, рыболов попытался найти друга, но не сумел.

К поискам подключились спасатели. Малый Кисегач не отличается глубиной, но с лодки увидеть тело погибшего под водой не вышло.

— Глубина хоть и небольшая, но дно густо заросло водорослями высотой полтора-два метра, среди которых разглядеть ничего невозможно, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.

На подмогу вызвали водолазов. Те сумели разыскать утонувшего рыбака только поздним вечером, когда уже стемнело. Тело мужчины лежало на глубине 2,5 метра в 170 метрах от берега. Его подняли на поверхность и передали полицейским.

Ранее в Челябинской области водолазы наощупь нашли угнанный автомобиль на дне карьера.

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