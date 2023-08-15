Спорт целеустремленных людей: на Увильдах пройдет Кубок губернатора по парусному спорту

Соревнования пройдут в акватории яхт-клуба «Мираж». Фото: Иван Карлышев

Около 250 участников соберет Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту, который пройдет на озере Увильды. Под парусами будут соревноваться юные воспитанники детских спортивных школ Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Магнитогорска, а также взрослые любители этого вида спорта из Челябинской области, Екатеринбурга и Уфы. Состязания проводятся третий раз и в этом году они получили статус межрегиональных, — ожидается целая группа юных спортсменов из Свердловской области.

Уникальность этих соревнований — в совместном формате проведения. Одновременно проходят регаты для юных спортсменов от 9 до 16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Кадет» и «Ракета-270», а также любительская регата для взрослых.

18 и 19 августа будут проходить гонки в детских классах яхт, а 19 августа — регата крейсерских классов яхт. Кстати, регаты будут проходить по отдельным маршрутам, у каждой свой уровень сложности и протяженность дистанции. Юные спортсмены стартуют с акватории базы отдыха «Красный камень», взрослые — с яхт-клуба «Мираж».

Победители получат не только кубки и медали, но и дорогостоящие паруса. Фото: Иван Карлышев

Церемония награждения пройдет вечером 19 августа на пирсе яхт-клуба под музыку джазового ансамбля «Уральский диксиленд». Среди главных призов — дорогостоящие паруса для победителей среди детских классов яхт и другие ценные подарки.

Организаторами выступают Федерация парусного спорта Челябинской области, региональное Министерство по физической культуре и спорту, а также яхт-клуб «Мираж».

— Как постепенно наши земляки приобщались к горным лыжам, а сейчас тренируются целыми коллективами, так и яхтенный спорт стал привлекать целеустремленных, работоспособных людей общих профессий, а также членов семей из разных поколений, — отметила директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли.

СПРАВКА «КП»

В парусных школах Челябинской области тренируются порядка 300 юных спортсменов. Они участвуют во всероссийских соревнованиях, повышают свои разряды и звания, есть и те, кто уже выполнил норматив мастера спорта.

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